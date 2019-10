VÍDEOS La manifestació de la Falange Barcelona només aplega un centenar d'ultres

VÍDEO El servei d'ordre de l'entitat feixista @D_Nacional té problemes per organitzar els manifestants. Han de fer files de quatre persones, separades per mig metre https://t.co/VzA0fm75LK pic.twitter.com/6VaGxwVmtc — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

VÍDEO Crits de "no ens enganyen Catalunya és Espanya" i "Puigdemont a la presó", a la manifestació de @lafalange i @D_Nacional de Barcelona pel dia de la Hispanitat https://t.co/VzA0fm75LK pic.twitter.com/CvPZH18UPo — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

VÍDEO Membres de @lafalange i @D_Nacional fan ressonar el lema "Puigdemont (@krls) a la presó", a la manifestació ultra pel dia de la Hispanitat https://t.co/VzA0fm75LK pic.twitter.com/hbWhyYEqJK — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

VÍDEO Salutacions feixistes a la manifestació ultra que ha sortit de plaça d'Espanya de Barcelona, pel dia de la Hispanitat https://t.co/VzA0fm75LK pic.twitter.com/CtsPmhK6RH — NacióDigital (@naciodigital) October 12, 2019

Poc menys d'un centenar de persones han acudit a la convocatòria de la Falange a Barcelona coincidint amb el dia de la Hispanitat. El partit feixista ha repetit un any més la tradicional convocatòria del 12 d'octubre, amb una marxa que ha sortit des de la plaça d'Espanya i que ha acabat a Montjuïc.A l'inici de la marxa, a les onze del matí, els Mossos d'Esquadra han escortat els manifestants, que han exhibit simbologia feixista i banderes franquistes, i han repetit càntics demanant la unitat d'Espanya i contra l'independentisme. Ja a Montjuïc, un acte co-organitzat entre la Falange i Democràcia Nacional apujarà el to, com és habitual, del discurs.La pancarta que han exhibit des de primer moment porta el lema "endavant per Espanya, sempre unionistes", i s'han escoltat càntics com "no ens enganyen, Catalunya és Espanya" i "Puigdemont a la presó". La Falange també ha desplegat, ja iniciada la manifestació, una altra pancarta amb el lema "la unitat d'Espanya ni es vota ni es negocia".A la mateixa hora ha començat al passeig de Gràcia la manifestació del 12 d'octubre convocada per organitzada pels col·lectius espanyolistes Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, i per la federació d'entitats Catalunya Suma. Com és habitual, durant la marxa s'han pogut escoltar també càntics en suport al dictador Francisco Franco i salutacions feixistes.

