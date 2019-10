«Aguanta» sense fumar... com «aguanta» Ricky Rubio

La consellera Alba Vergés i Ricky Rubio (via videoconferència) Foto: Departament de Salut

Ofensiva contra el tabac



Aquesta campanya s’emmarca en una ofensiva que el Departament de Salut planteja contra el tabac, després que n’hagi repuntat el seu consum. Per primera vegada en set anys de descens continus, les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2018 mostren un augment en el consum de tabac, que ha passat d’una prevalença del 24% al 25,6%.



Per reduir l’impacte del consum del tabac, Aquesta campanya s’emmarca en una ofensiva que el Departament de Salut planteja contra el tabac, després que n’hagi repuntat el seu consum. Per primera vegada en set anys de descens continus, les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2018 mostren un augment en el consum de tabac, que ha passat d’una prevalença del 24% al 25,6%.Per reduir l’impacte del consum del tabac, Salut també impulsa una nova llei d’addiccions que, entre altres mesures, preveu prohibir-lo en instal·lacions esportives a l’aire lliure, a l’exterior de les parades de transport públic i en vehicles privats. S’estima que a Catalunya, cada any hi ha prop de 10.000 morts atribuïbles al tabaquisme.

El Departament de Salut estrena aquests dies una nova campanya contra el tabac . La protagonitza el jugador de l’NBA Ricky Rubio i s’adreça als nois i noies d’entre 14 i 20 anys per evitar que comencin a fumar o per fer que ho deixin el més aviat possible. De fet, 8 de cada 10 persones que actualment fumen van començar abans dels 20 anys i per això es vol incidir en aquest col·lectiu de joves.La campanya, feta en col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation , té com a lema "Aguanta" i el basquetbolista català protagonitza quatre proves com, per exemple, anar en un tricicle mini o encistellar en una cistella mòbil, per difondre el missatge següent: “Si Ricky aguanta en un tricicle, tu pots aguantar sense fumar”.Els quatre reptes del jugador de l’NBA es poden veure al web aguanta.cat , on també hi ha consells raons per deixar de fumar , i falses creences sobre el tabac que es desmunten en un tres i no res. La campanya se centra sobretot en les xarxes socials, que són els canals més utilitzats pels joves. També s’envien pòsters a tots els instituts del país i als centres sanitaris.A Catalunya, l’edat mitjana en què els adolescents comencen a fumar és entre els 14 i els 15 anys i gairebé el 40% dels escolars de 14 a 18 anys ha fumat alguna vegada. A més, els joves de 15 a 25 anys consumeixen entre 5 i 6 cigarretes cada dia, i el 67% dels joves d’entre 15 i 25 anys ha intentat deixar de fumar almenys en una ocasió.L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recorda que el tabaquisme entre els joves té conseqüències importants a curt termini, com ara efectes respiratoris i no respiratoris, addicció a la nicotina i augment de risc de consumir altres drogues: alcohol, marihuana o cocaïna. A llarg termini, però, l’impacte també és negatiu: els estudis demostren que els primers signes de malalties del cor i d’ictus es poden trobar en adolescents que fumen; també, que fumar a una edat primerenca augmenta el risc de càncer de pulmó. De fet, s’estima que qui comença a fumar als 15 anys té el triple de probabilitats de morir de càncer que qui comença als 25 anys, i que, entre els joves que continuen fumant, un terç morirà prematurament a causa del tabac.La consellera de Salut, Alba Vergés, destaca que “s’ha de posar especial èmfasi en l’augment de l’ús de cigarretes electròniques entre els joves”, perquè les xifres són preocupants: un de cada dos escolars ja ha provat una cigarreta electrònica, quan el 2016 només era un de cada cinc. “Hem de combatre aquesta tendència i, sobretot, deixar clar que és totalment fals que aquest tipus de productes siguin un mitjà efectiu per deixar de fumar”, incideix Vergés, que també alerta del risc per a la salut que suposen aquests dispositius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor