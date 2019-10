Arriba la tardor de veritat? Baixada de temperatures a la vista

Els models indiquen que dilluns creuarà un front que portarà inestabilitat a partir de migdia a la meitat oest, i a partir del vespre, a la resta del territori. A partir de llavors la temperatura baixarà notablement. pic.twitter.com/I6iknNaat5 — Meteocat (@meteocat) October 11, 2019

La tardor sembla que arribarà, finalment, la setmana que ve. De cara a dilluns a la tarda hi haurà una baixada de les temperatures amb l'arribada d'un front de pluges que s'allargarà durant la nit. Abans, però, tindrem un cap de setmana marcat per la nuvolositat i unes temperatures lleugerament més altes.Aquest dissabte, tindrem un cel entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans sobretot fins a mig matí. A partir de llavors, s'aclarirà i quedarà poc ennuvolat en conjunt. En punts de la depressió Central, del litoral i del prelitoral hi haurà intervals de núvols baixos fins a mig matí i novament a partir del vespre, mentre que la resta de la jornada desapareixeran de la depressió Central i minvaran del litoral i prelitoral.Diumenge hi haurà domini del cel serè o poc ennuvolat en general, si bé durant la matinada i el matí creuaran alguns núvols. Malgrat això, fins a mig matí i novament a partir del vespre estarà entre mig i molt ennuvolat al litoral i prelitoral, depressió Central i al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental. Les temperatures seran més altes en general.De cara a dilluns arriba una borrasca que posarà fi a l'ambient d'estiu i entrarem realment a la tardor, amb les temperatures previsiblement més baixes de la temporada i ruixats que afectaran diversos punts del país.

