El cap dels Mossos, abans de la sentència: «Complirem les ordres de jutges i fiscals»

El cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha enviat una carta a tot el cos en què assegura que els agents "compliran en tot moment les ordres de jutges i fiscals". Sallent envia la carta just el dia que es constitueix a Barcelona el centre de Coordinació policial que ha de fer el seguiment a les reaccions i mobilitzacions que es produeixin tan bon punt surti la sentència del procés, prevista per als propers dies.L'operatiu el dirigiran els Mossos i hi participaran comandaments de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Aquest últim cos el representarà el general Pedro Garrido , protagonista de la polèmica d'aquesta setmana per les acusacions contra la policia catalana i les amenaces contra els independentistes. El discurs va provocar malestar al Ministeri de l'Interior. A grans trets, en aquesta coordinació se seguirà un protocol similar al que es va establir amb motiu del consell de ministres que es va fer a Barcelona el passat 21 de desembre . Els Mossos seran els encarregats de liderar l'operació d'ordre públic i donar resposta a les protestes de grups independentistes. Per altra banda, els cossos policials espanyols ja s'han començat a desplegar a les considerades infraestructures estratègiques : l'AVE, els ports de Barcelona i Tarragona, i l'aeroport del Prat.La conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través de la direcció general dels Bombers, ha enviat una nota informativa als agents del cos d'emergències per recordar-los que no està permès l'ús de l'uniforme "en situacions alienes a la prestació del servei". Això també implica manifestacions com las que han protagonitzat els bombers en diverses concentracions independentistes o les situacions viscudes durant la tardor de 2017.

