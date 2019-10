La Guàrdia Civil fa controls «antiterroristes» a la Catalunya Central

COMPTE el govern socialista ordena controls de forces paramilitars de la guardia civil (GRS) armats amb fusells de guerra municionats a les carreteres d' #Osona #aparteulescriatures #neofranquisme pic.twitter.com/iWVtoG0rY7 — CADCI (@CADCI) October 7, 2019

⚠️ Aquestos últims dies ens arriben notícies de controls «antiterroristes» a les carreteres per part de la @guardiacivil amb l'ajuda indispensable dels @mossos de @MiquelBuch.



Obrim fil amb diverses informacions i recomanacions.



⤵️ — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) October 10, 2019

La Guàrdia Civil ha estat fent aquest divendres diversos controls "antiterroristes" en diversos punts de Catalunya, especialment a la Catalunya Central. Diversos conductors ho han denunciat a través de les xarxes socials i els controls s'han fet en llocs com Berga, Avià, Sant Vicenç de Castellet i municipis d'Osona, entre d'altres.Alerta Solidària ha alertat dels fets i han denunciat "l'ajuda indispensable" dels Mossos en aquesta tasca de la Benemèrita. Aquest grup d'advocats independentistes ha fet un fil de Twitter amb informacions i recomanacions per si els conductors es troben en un control d'aquest tipus.La Guàrdia Civil i la policia espanyola han incrementat la presència dels agents a Catalunya amb motiu de la imminent publicació de la sentència de l'1-O, que previsiblement provocarà mobilitzacions al carrer. Ara per ara, les forces i cossos de seguretat de l'Estat ja s'han desplegat per infraestructures estratègiques del país, com l'AVE, el port de Barcelona o l'aeroport del Prat.

