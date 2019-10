Interior adverteix els Bombers que no es poden manifestar amb l'uniforme

Obrim fil.

Des de la direcció general de @bomberscat s'ha enviat aquesta nota als parcs. Ens recorda que no podem fer servir l'ús de l'uniforme en situacions alienes a la prestació del servei i es considera una falta greu. pic.twitter.com/zwoPXuZclK — Bombers per la República (@ANC_Bombers) October 11, 2019

No acceptem ni intimidacions, ni paternalismes. Encara tenim companys encausats per sortir uniformats el #2Oct i #3Oct acusats de malversació i aquesta nota és un menyspreu a la seva lluita en defensa de la llibertat i la democràcia. Realment cal la nota? Amb quina finalitat? — Bombers per la República (@ANC_Bombers) October 11, 2019

La conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a través de la direcció general dels Bombers, ha enviat una nota informativa als agents del cos d'emergències per recordar-los que no està permès l'ús de l'uniforme "en situacions alienes a la prestació del servei". Això també implica manifestacions com las que han protagonitzat els bombers en diverses concentracions independentistes o les situacions viscudes durant la tardor de 2017.Així ho han explicat els Bombers per la República a través del seu compte de Twitter, on han escrit un fil de piulades per rebatre la decisió que arriba des del Govern de la Generalitat. "No acceptem ni intimidacions, ni paternalismes", han afirmat amb contundència.

