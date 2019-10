La família Franco diu que acudirà a la justícia europea si el TC no es pronuncia en 24 hores

La família Franco ha presentat aquest divendres un escrit davant del Tribunal Constitucional (TC) en què li sol·licita que es pronunciï sobre les mesures cautelaríssimes sol·licitades per paralitzar l'exhumació i posterior inhumació de les restes del dictador i, en cas de no obtenir resposta, ha advertit que acudirà davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.En un escrit presentat pel lletrat Luis Felipe Utrera-Molina, els néts de Franco adverteixen a l'alt tribunal que si en el termini de 24 hores després de la presentació d'aquest document no s'ha pronunciat sobre les mesures cautelaríssimes sol·licitades, "tot i la constatada existència de periculum in mora (perill per la mora processal) ", entendran" que s'ha esgotat la via interna "i sol·licitarà la tutela cautelar davant Estrasburg.La família Martínez-Bordiú Franco entén que és "extremadament urgent" l'adopció pel TC de les mesures cautelaríssimes sol·licitades donat el "exigu termini" de temps de què disposa per obtenir la tutela cautelar sol·licitada. Després de l'aprovació d'aquests acords per part de l'Executiu, s'obre un termini de 48 hores a partir del qual el govern de La M pot procedir a l'exhumació.Així, reclama que l'alt tribunal es pronunciï sobre la suspensió de l'execució de la sentència del Tribunal Suprem que avala la decisió del govern espanyol amb caràcter urgent "a fi d'evitar la causació dels perjudicis d'impossible reparació al·legats en el moment de sol·licitar les mateixes "."La falta de pronunciament per l'Alt Tribunal sobre les mesures cautelaríssimes sol·licitades constitueix, donades les excepcionals circumstàncies que concorren una violació del que disposa l'article 13 de la Convenció Europea de Drets Humans", s'al·lega en l'escrit.En aquest sentit, la família Franco argumenta que "el silenci o demora inexcusable per part del Tribunal Constitucional davant la tutela cautelar sol·licitada, un cop coneguda la imminència de l'execució dels acords objecte d'impugnació, determinaria l'absoluta ineficàcia de la via de recurs intern exercit pels meus representats, i queda expedita la via jurisdiccional del TEDH ".

