La Facultat de Lletres de la UAB rebutja «qualsevol sentència que no sigui absolutòria»

La Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha fet públic aquest divendres un acord pel qual afirma el seu rebuig al "judici polític" de l'1-O i a "qualsevol sentència que no sigui absolutòria" als presos polítics, entre els quals hi ha Oriol Junqueras, professor de la mateixa facultat durant anys, com recorda el mateix acord.La facultat recorda el punt dels estatuts de la UAB en què s'estableix que la universitat s'ha de regir pels principis "de la llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat", així com que ha de "fomentar el pensament crític, l'esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme", per afirmar el seu rebuig "a qualsevol sentència que no sigui absolutòria". Igualment exigeix, en cas de condemna, "l'alliberament dels presos i preses polítiques"."No hi pot haver silenci davant de la repressió i l'erosió de les llibertats i els drets civils", proclama igualment el text, que recorda que la facultat "s'identifica plenament amb la defensa de les llibertats individuals i col·lectives fonamentals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor