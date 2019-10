Alerta Solidària denuncia que almenys dos dels set CDR empresonats estan en règim d'aïllament

Alerta Solidària ha denunciat que almenys dos dels set CDR empresonats de manera preventiva per ordre de l'Audiència Nacional acusats de terrorisme estan en règim d'aïllament. Segons ha explicat a l'ACN una de les advocades del col·lectiu, Eva Pous, hi ha dubtes sobre el règim d'un tercer, que la setmana passada no estava en aïllament, però sobre el qual no es podrà tenir la certesa fins que el visiti la família aquest diumenge.Un dels dos que sí estan en règim aïllat va rebre la notificació el 9 d'octubre, tot i que, segons Alerta Solidària, ja hi duia "més d'una setmana". Sobre el segon, es desconeix la data en què se li va notificar l'aïllament. L'entitat ha denunciat la situació i ha subratllat que l'aïllament penitenciari "no té altra finalitat que castigar doblement la persona", perquè esdevé "una presó dins la presó".Segons el col·lectiu d'advocats, el règim d'aïllament implica unes vint hores de confinament solitari en cel·la i passejos recreatius de màxim quatre hores en companyia de com a molt quatre interns més.A banda, l'entitat explica que al detingut que el 9 d'octubre se li va comunicar el règim d'aïllament, l'endemà se'l va canviar de mòdul dins la presó de Soto del Real, del 6 on s'estava a un específic d'aïllament. Es va fer "sense avisar la família", que tenia visita programada per a aquest divendres a partir de les sis de la tarda. La família hi ha hagut de ser quatre hores abans per veure'l 45 minuts després de viatjar 630 quilòmetres.Més enllà d'això, Alerta Solidària considera que els set membres dels CDR estan a la presó "de forma injustificada", i afirma que a tots set se'ls ha catalogat en règim FIES-3, que suposa una "restricció" del seu règim de vida, una "desigualtat de tracte sense justificació legal" i una "vulneració flagrant" dels seus drets.Per exemple, a conseqüència d'aquest règim s'ha decretat la intervenció de totes les seves comunicacions, que vol dir enregistrar les converses que mantenen i fotocopiar les cartes que reben, per exemple.Davant d'aquest panorama, Alerta Solidària recorda que els set membres dels CDR són presos provisionals i considera que, en aquesta situació, "la restricció de drets hauria de ser encara menor".També critica que el Ministeri de l'Interior justifiqui aquesta "restricció de drets" per la gravetat dels fets que s'investiguen. Alerta Solidària opina que "no només estan desmereixent el dret a la presumpció d'innocència, sinó que estan aplicant un càstig intolerable a persones que ni tan sols han estat jutjades".Finalment, el col·lectiu també ha denunciat que l'Audiència Nacional "encara no permet" a un dels advocats particulars comparèixer al procediment, malgrat que un dels detinguts ha sol·licitat que el representi.

