TMB apuja un 16% el sou al nou conseller delegat

El consell d'administració de TMB ha acordat apujar un 16% el sou al nou conseller delegat de l'empresa, Gerardo Lertxundi, nomenat a principis d'octubre en substitució d'Enric Cañas, segons ha avançat Tot Barcelona . TMB justificava el canvi "en el context de la renovació de la direcció de l'empresa iniciada el juliol passat". Així, Lertxundi cobrarà un sou brut de 130.000 euros anuals, enlloc dels 112.000 que tenia assignats Cañas per al 2019.A aquesta xifra, però, cal afegir-hi un variable per objectius amb un topall de 20.000 euros anuals que, en cas de fer-se efectiu, incrementaria la diferència fins al 34%. Cañas, en canvi, no tenia variables. Fonts de TMB han explicat, de tota manera, que històricament cap directiu de la firma ha arribat al topall màxim del variable.

L'augment de sou es va aprovar en el Consell d'Administració que TMB va celebrar el 3 d'octubre passat. Fonts de l'empresa expliquen els membres del consell van considerar "ajustada" la nova retribució per al primer executiu d'un grup d'empreses que gestiona un pressupost superior als 800 milions d'euros, amb més de 8.200 empleats en plantilla.



Les mateixes fonts recorden que Lertxundi és un alt directiu, no un càrrec electe, i subratllen que aquests perfils s'han d'anar a buscar al mercat laboral on, per a càrrecs amb aquest tipus de responsabilitat en empreses equivalents, asseguren, es paguen sous més alts.



A més, afegeixen que amb aquesta retribució màxima del primer directiu, el ventall salarial a TMB –és a dir, la relació entre el salari més baix i el més alt- se situa en una relació d'1 a 5 –Lertxundi cobra, com a màxim, cinc vegades més que el treballador que cobra menys-, quan la recomanació dels sindicats europeus és que no superi la relació 1 a 12.