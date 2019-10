L'univers de Lovecraft aterra al Festival de Sitges amb «Color Out of Space»

Les millors pel·lícules del dia

El director Richard Stanley ha reviscut aquest divendres l'univers d'H.P. Lovecraft al Festival de Sitges amb l'adaptació de Colour Out of Space, protagonitzada per Nicolas Cage i Scarlett Amaris.El penúltim dia ha estat marcat per les darreres estrenes exclusives a Sitges, diverses pel·lícules que encara entren a concurs, una jornada carregada de sèries i dues dones d'alta càrrega cinematogràfica com a protagonistes indiscutibles del dia.

