El Valle de los Caídos penja el cartell de «tancat»

El Valle de los Caídos ja està tancat al públic. El Govern central ha executat aquest divendres al voltant de les 5 de la tarda el tancament de la instal·lació, que ja contemplava l'ordre aprovada hores abans en el consell de ministres que confirmava l'exhumació de les restes de Franco abans del 25 d'octubre . Inicialment es preveia tancar el Valle de los Caídos aquest dissabte. Abans del tancament, visitants del mausoleu franquista havien avisat d'"enfrontaments" a l'interior. Es preveu efectuar l'exhumació "entre el 18 i el 22 d'octubre", segons fons de l'executiu de Pedro Sánchez.L'ordre per al tancament temporal, però immediat, del Valle de los Caídos figura en l'acord definitiu aprovat aquest divendres pel consell de ministres amb el qual es posa punt i final a un procediment iniciat fa un any i que s'ha topat amb múltiples obstacles a conseqüència de els nombrosos recursos plantejats per la família de Franco i el seu entorn, que es van oposar des del principi a l'exhumació.Amb l'aval del Tribunal Suprem al projecte posat en marxa pel govern de Pedro Sánchez, l'executiu espanyol tenia ja via lliure per a executar l'operació. Només faltava anunciar la data i el dia concret. No obstant això, i malgrat el que tant Sánchez com la vicepresidenta Carmen Calvo venien sostenint els últims dies, la decisió del consell de ministres d'aquest divendres no estableix el dia concret de l'exhumació, sinó un termini per a escometre-la que va des d'aquest mateix 11 d'octubre fins al proper dia 25.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor