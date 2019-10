Els alcaldes vallesans rubriquen el seu suport als treballadors de General Cable i TE Connectivity

Els alcaldes i alcaldesses deL Vallès Occidental han aprovat avui al Consell Comarcal un acord per preservar l’activitat industrial de la comarca i en suport als treballadors i treballadores afectats pels ERO de les empreses General Cable i TE Connectivity. El conjunt d'alcaldes han emès un acord, en què destaquen "la situació alentiment de l'economia a nivell global està tenint els seus efectes directes al sector de la indústria al Vallès Occidental".En aquest sentit, destaquen l’anunci de dos nous Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) que afecten directament 254 treballadors del sector de la indústria del Vallès Occidental i que posen en risc la situació de moltes famílies de la comarca. D'una banda, el gegant de la indústria del cable Prysmian ha comunicat la seva intenció de tancar les plantes de la seva companyia General Cable situades als municipis catalans de Manlleu i Montcada i Reixac, centres especialistes en R+D, amb una gran afectació directa a 153 treballadors a la localitat vallesana.D’altra banda, la companyia especialitzada en components d’automòbil TE Connectivity ha anunciat l’inici d'un ERO que afecta a 101 treballadors d'un total de 380 llocs de treball que l’empresa té a Montcada i Reixac. El 30% de la producció actual de la planta de Montcada i Reixac es farà a Alemanya, deslocalitzant així l’activitat sense tenir en compte la professionalitat de les 500 persones que hi treballen.És per això que els alcaldes i alcaldesses han acordat expressar el seu suport als treballadors i demanar a la Generalitat que inici una mediació amb les empreses perquè es puguin mantenir els llocs de treball a les comarques afectades. De la mateixa manera, refermen el seu compromís a treballar des del Pacte per la Reindustrialització, per la indústria del Vallès Occidental per coordinar accions conjuntes per preservar l’activitat productiva i els llocs de feina i promocionar mesures per afavorir un teixit productiu de qualitat.En el mateix acord es vol instar la Generalitat al total desplegament del Pacte Nacional per la Indústria i que vetlli pel manteniment i reforç de l’activitat industrial a la comarca. L'acord es traslladarà a la Generalitat, als representants dels treballadors afectats, al Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal d'Osona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor