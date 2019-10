Monasterio (Vox): «La dictadura de Sánchez ens diu on enterrar els nostres morts»

La líder del partit d'ultadreta Vox a Madrid, Rocío Monasterio, ha carregat contra la gestió del president del govern espanyol Pedro Sánchez en l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos. En declaracions durant l'Assemblea de Madrid, Monasterio titlla Sánchez i el seu govern de "dictadura". "La dictadura de Sánchez ens diu on enterrar els nostres morts", ha assegurat. En aquest enllaç pots escoltar les declaracions completes. La dirigent del partit d'ultradreta ha estat l'encarregada de negar el vot a la moció sobre l'exhumació presentada a l'Assemblea, on tots els els altres partits han votat a favor. "Nosaltres ja hem fet declaracions i hem dit que (l'exhumació) és atemptar contra la llibertat d'una família", ha reblat Monasterio.La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat aquest divendres en la roda de premsa posterior al consell de ministres que es procedirà a retirar el cos del dictador del Valle de los Caídos abans del 25 d'octubre. Dos dies abans de fer-ho, es comunicarà a la família per tal que puguin "disposar de l'agenda" per si volen assistir al moment. Aquest dissabte es tancarà el recinte per encetar els preparatius.La proposta l'ha fet el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que l'ha comunicada durant el consell de ministres. Els termes de l'exhumació es faran "amb la màxima discreció possible", ha ressaltat Calvo. Els mitjans de comunicació no tindran accés al moment exacte de l'exhumació ni del trasllat de les restes de Franco. "Estem complint la llei", ha determinat la dirigent del PSOE, que ha comparegut en el lloc de la portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, habitual de les rodes de premsa de divendres.

