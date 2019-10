«La gran teranyina» es tradueix al castellà amb les claus del poder a Catalunya

El llibre La gran telaraña

El llibre La gran teranyina, de Roger Vinton, ja té traducció al castellà. L'editorial Librooks ha estat l'encarregada de fer-ne la nova edició, que permet eixamplar el coneixement dels secrets del poder a Catalunya, a través d'una mirada retrospectiva. Des del Barça fins a La Caixa, passant per companyies asseguradores, i els grans magnats del món del ciment, el motor o les farmacèutiques, Vinton descobreix les claus dels poderosos en un llibre que combina història i investigació.Amb un enfocament crític i analític, La gran teranyina -ara també en castellà La gran telaraña- busca descosir les versions oficials per anar al fons del poder, on es troben els grans lobbys empresarials i familiars de Catalunya. Qui governa realment el país? El relat estira els fils adequats per desgranar alguns dels secrets de l'opaca estructura del poder polític, empresarial i mediàtic català.En paraules de l'autor -ja s'apunta en el pròleg-, el llibre ajuda a obrir els ulls dels lectors i ser conscients de l'immens poder de l'individu. Un poder que, si s'analitza amb esperit crític, també permet canviar la percepció que un té del seu propi país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor