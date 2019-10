El Consell ajorna les ajudes al valencià per a mitjans de comunicació

La Conselleria d'Educació valenciana ha posposat al pròxim any la subvenció al valencià per a mitjans de comunicació, amb la intenció de ''comprovar molt bé'' tant els projectes com les factures presentades, segons ha argumentat.El departament pretén que els mitjans de comunicació interessats puguin presentar el pròxim any totes les factures i projectes realitzats fins al moment. ''Volem que es presenti el que s'ha fet per comprovar molt bé què s'ha inclòs en cada projecte'', ha afirmat el conseller d'Educació, Vicent Marzà.En aquest sentit la intenció és ''millorar l'impacte dels diners públics perquè arribin on es correspon i als mitjans que realment estan fent la feina''. Marzà ha recalcat que aquest és el verdader motiu pel qual la direcció general de Polítiques Lingüístiques i Gestió Multilingüística concedeix aquestes ajudes.El 2018, segons va publicar el diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV), les subvencions al valencià van repartir 1,8 milions d'euros a mitjans de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor