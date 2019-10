La Fira Mediterrània arrenca amb una relectura de la cultura popular valenciana

La ballarina i coreògrafa Sol Picó i la Banda Chapicó han estat els encarregats de donar el tret de sortida aquest dijous a la nit a la 22a Fira Mediterrània de Manresa. L'espectacle Animal de Séquia, que ha omplert la Sala Gran del Kursaal, ha servit per fer una relectura contemporània de la cultura popular valenciana. El muntatge de Picó comptava amb vuit ballarins i una trentena de músics -entre els quals Carles Dénia-, reclutats de diferents bandes. La Fira Mediterrània , que es perllongarà fins diumenge, comptarà amb 103 espectacles de 117 companyies.Animal de Séquia és una producció de l'Institut Valencià de Cultura, dirigida per Picó i amb la direcció musical de Jesús Salvador Chapi, que persegueix rellegir la cultura popular valenciana. La mateixa artista, que fa trenta anys que viu a Barcelona, assegura que li ha permès "redescobrir" la seva terra.Picó s'ha submergit en rescatar tradicions, que segons ella mateixa explica, en alguns casos n'hi coneixia, per tal de dur-les al seu terreny. "És com fer-les reviure en un altre lloc i per un altre públic", diu. I en Chapi s'ha encarregat de reinterpretar la música amb la participació d'una trentena de músics -entre els quals Carles Dénia- procedents de diferents bandes, que han acompanyat als ballarins, fins al punt que era difícil quins eren uns i altres. Un viatge que ha anat de la muixeranga o la jota, a Chimo Bayo i Vicent Andrés Estellés.I tot, amb una posada en escena que no ha deixat indiferent als espectadors.El muntatge, que ha esgotat les 800 entrades disponibles de la sala gran del Kursaal, ha servit per arrencar oficialment la Fira Mediterrània que comptarà amb 103 propostes entre la programació oficial i els circuits off, 28 d'elles estrenes. Hi participaran 117 companyies, 76 de catalanes, 22 de l'Estat espanyol i 19 d'internacionals.Jordi Fosas, que aquest 2019 s'estrena com a director artístic de la Fira Mediterrània, remarca l'aposta per utilitzar l'"arrel" com a "eina creativa" i "parlar de l'actualitat". En aquest sentit, ha explicat, un dels punts forts d'aquesta edició són les propostes que buscaran reflexionaran sobre qüestions de gènere –com ara les de Pol Jiménez, Laia Santanach, Alessandro Sciarroni, Janet Novás o la companyia basca Organik Dantza.La Fira Mediterrània 2019 comptarà amb diverses propostes d'artistes amb trajectòries consolidades en l'àmbit contemporani que presenten la seva particular mirada cap a cultura popular i tradicional. A banda de l'espectacle de Sol Picó, a nivell musical, mirarà cap a l'arrel des de la seva experiència basada en la creació contemporània el saxofonista Llibert Fortuny; Joan Díaz, director musical de la darrera proposta de NewCat-The New Catalan Ensemble- NewCat, que homenatjarà al poeta Josep Carner – hi participarà Clara Segura, Josep Pedrals, Carles Belda, Joana Gomila, Gemma Abrié, Gemma Humet i Marc Parrot-; o Obeses, que actuarà al costat de la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses, intercanviant repertori amb la formació tradicional catalana.Un altre dels grans trets distintius de la Fira Mediterrània són els laboratoris de creació. Enguany, explica Fosas, "recollim fruits" com són la proposta que es podrà veure dissabte del coreògraf ebrenc Roberto Olivan, resultat d'un laboratori de creació dut a terme fa dos anys en el marc de la Fira; o el muntatge que comencen a elaborar aquest 2019 Toni Jódar i Roger Bernat, coproduït amb el Mercat de les Flors, "i que es podrà veure a partir de l'any vinent", avança el director artístic.El programa de la Fira Mediterrània també inclou artistes emergents que presentaran els seus primers treballs com Arnau Obiols, que transportarà els oients al Pirineu més ancestral; o Marala Trio, que mitjançant un micròfon que capta el so en 360 graus, oferirà al públic, a cau d'orella, el seu repertori de música tradicional catalana.En la seva primera Fira Mediterrània, Fosas assegura que el que es viurà en aquesta edició són "pinzellades” d'aquesta “arrel que mira al present". El projecte, que ha arrencat mirant al gènere, se seguirà desplegant en els propers anys."Agafo el relleu per seguir construint el que han fet els meus antecessors", explica Fosas, tot recalcant que l'objectiu és el de sumar "altres visions" per "normalitzar aquesta programació d'arrel".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor