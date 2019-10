El fascinant viatge per l'evolució dels avenços científics i tecnològics a Catalunya

El Vapor Aymerich de Terrassa, seu del museu. Foto: mNACTEC

Una joia del modernisme industrialL'edifici del mNACTEC, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, representa una de les millors obres de l’arquitectura industrial modernista del país i la vista de la teulada de l’edifici del Museu és una de les més emblemàtiques de la ciutat de Terrassa.Dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill, la fàbrica es va començar a construir el 1907 i va ser inaugurada un any i escaig més tard. El Vapor acollia tot el procés industrial de transformació de la llana, des de la seva entrada en flocs fins a la seva sortida en teixits acabats.El mNACTEC té 22.200 metres quadrats de superfície total, dels quals 11.000 corresponen a l'antiga nau de producció, de planta rectangular, del Vapor Aymerich, Amat i Jover. Aquesta gran sala, on avui es troben les principals exposicions del Museu, està coberta per un peculiar sostre en forma de dents de serra. Les habituals formes rectes d'aquest tipus de sostre, però, van ser reinterpretades per l'arquitecte Muncunill amb 161 voltes catalanes, de maó pla, campaniformes, les quals s'aguanten gràcies a 300 columnes de ferro fos. Aquestes columnes servien també com a baixants d'aigua i com a suport dels embarrats, els enginys que transmetien la força de la màquina de vapor a totes les màquines de la fàbrica.