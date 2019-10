Mossos, policia espanyola i Guàrdia Civil es coordinen per la reacció a la sentència

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil afrontaran la reacció ciutadana a la sentència de l'1-O a través d'un Centre de Coordinació (Cecor) conjunt, instal·lat en dependències del Departament d'Interior, segons han confirmat fonts del Ministeri de l'Interior. A més, la delegació del govern espanyol crearà una taula de seguiment en paral·lel.El Cecor es constituirà, segons aquestes fonts, "de manera immediata quan l'avaluació de la situació ho aconselli". Per altra banda, a la taula de seguiment de la delegació del govern espanyol hi participarà el cap del Gabinet de Coordinació i Estudis del Ministeri de l'Interior, el comissari José Antonio Rodríguez.A grans trets, se seguirà un protocol similar al que es va establir amb motiu del consell de ministres que es va fer a Barcelona el passat 21 de desembre . Els Mossos seran els encarregats de liderar l'operació d'ordre públic i donar resposta a les protestes de grups independentistes. Per altra banda, els cossos policials espanyols ja s'han començat a desplegar a les considerades infraestructures estratègiques : l'AVE, els ports de Barcelona i Tarragona, i l'aeroport del Prat.Des de la seva constitució, el Cecor estarà activat 24 hores al dia, i també comptarà amb la participació de membres de la Guàrdia Urbana i del Servei Català Trànsit (SCT). Està previst que dirigents del Govern i de l'executiu espanyol es puguin interessar pels treballs dels comandaments operatius, encara que seran aquests últims els que disposin les mesures policials.Les fonts del Ministeri d'Interior han subratllat que el dispositiu comptarà amb agents d'antidisturbis enviats a Catalunya en suport als Mossos, tant de la Policia Nacional espanyola com de la Guàrdia Civil . Encara que no precisen el nombre d'efectius mobilitzats per raons operatives, sí que subratllen que finalment es pot augmentar el nombre de membres de les forces de seguretat de l'Estat, si les protestes són violentes i perduren en el temps.

