«Magic: The Gathering», el primer joc de cartes col·leccionables

El 1991, un estudiant de doctorat en matemàtica combinatòria anomenat Richard Garfield va presentar-se a una petita editorial de jocs de rol que operava des del soterrani de casa del fundador: Wizards of the Coast. Garfield els hi va ensenyar un joc de curses esbojarrades entre robots a dins d'una fàbrica: RoboRally. A Peter Adkinson el joc li va agradar, però la petita dimensió de l'editorial ho feia inviable; així que li va demanar a Garfield si tenia algun joc que fos més petit, curt i portable perquè la gent pugués jugar-hi a les cues de les convencions de jugadors. Al cap d'uns dies, Garfield li va presentar un joc de cartes anomenat "Magic: The Gathering"."Magic: The Gathering" va suposar una revolució en la concepció comercial dels jocs de cartes. La seva sortida al mercat es va realitzar en format col·leccionable imitant el de les col·leccions de cromos. El joc estava format per 295 cartes diferents, però només es comercialitzava en capses de 60 cartes i sobres de 15, així que si volies aconseguir tota la col·lecció per poder gaudir al màxim del joc, havies d'anar comprant sobres i esperar tenir la fortuna que et sortissin les cartes més desitjades. Desitjades perquè era amb les cartes que aconseguies amb les que havies de crear la teva baralla i enfrontar-te a un altre jugador, i evidentment, tothom volia aconseguir les millors cartes.Com a grans dominadors de les arts màgiques, haureu de triar amb cura, d'entre la immensa quantitat de sortilegis que coneixeu, els que voleu afegir en el vostre grimori. El grimori és el vostre llibre màgic a través del qual podeu llançar els sortilegis, per tant, cal mesurar amb quins sortilegis el carregueu perquè us siguin d'utilitat quan us enfronteu en duel màgic amb un altre mag.Quan això passi, necessitareu absorbir l'energia que emana de la terra per poder llançar els vostres sortilegis i derrotar al vostre rival. La victòria dependrà de la vostra habilitat per saber combinar els sortilegis i les invocacions de criatures que puguin acabar debilitant al vostre rival i derrotar-lo.L'aparició de "Magic: The Gathering" en el mercat l'any 1993 va suposar un èxit inesperat per a tothom. Els jugadors es van llançar a comprar-lo i a jugar-lo i el que era una petita empresa en un soterrani es va acabar convertint en una de les editorials més importants del món."Magic: The Gatheting" va suposar la creació d'un nou tipus de joc, els jocs de cartes col·leccionables i arrossega, des de llavors, una aparició constant d'infinitat de jocs que utilitzen la seva fórmula per explorar totes les possibilitats que pot oferir aquest format. Tot i així, 25 anys després, "Magic: The Gathering" segueix mantenint-se immutable en el número 1 del rànquing dels jocs de cartes col·leccionables."Magic: The Gathering" no és un joc d'una partida. Tot i que podeu fer-la per esbrinar de què va, apropar-se a "Magic: The Gathering" és fer-ho amb la predisposició a dedicar-li temps tant al joc com al metajoc. El metajoc és tot allò que us requereix el joc, abans i després de jugar. Perquè tant apassionant és jugar una partida com preparar-la: classificar totes les cartes que teniu, estudiar les combinacions que es donen entre elles, escollir les que voleu que formin part de la vostra partida, i quan la partida acaba, valorar què ha funcionat bé i malament de la vostra tria i tornar a començar.Però encara molt més important de tot això, "Magic: The Gathering" va suposar un canvi de mentalitat en la creació de jocs de taula. De sobte, els autors van ser conscients del poder que tenien les cartes com a component d'un joc. "Magic: The Gathering" va ensenyar que una carta a la mà del jugador es podia posar sobre la taula i convertir-se en una criatura o en un territori i que des d'allà, aquella carta podia atacar al rival o podia subministrar energia i que la baralla de cada jugador es convertia en el grimori que acumulava el seu coneixement màgic.Des de llavors, la carta s'ha convertit en l'element més polivalent en els jocs de taula, abastant qualsevol mecànica; fent de tauler, reproduint aleatorietat com els daus, creant estructures en 3D, movent-se per la taula com un exèrcit... En bona part, el boom modern dels jocs de taula, es deuen en una gran part, a la revolució "màgica" de meitat dels anys 90.Nom del joc: Magic: The GatheringAutor: Richard GarfieldEditorial: Devir IberiaNúmero de jugadors: 2Temps de joc: 20 minutsEdat: a partir de 13 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

