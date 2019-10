​Tota una vida a General Cable de Manlleu

La multinacional Prysmian Group té previst tancar la planta de General Cable a Manlleu . Aquest tancament afecta 334 llocs de treball a la capital del Ter (i uns 157 a Montcada i Reixac) i es comptabilitza que podria afectar-ne 2.000 més indirectament. Els treballadors, mobilitzats des del primer moment, denuncien que es tracta d'una estratègia per eliminar competència, ja que a la multinacional italiana no li interessa vendre la planta a una companyia del mateix sector.Els treballadors reivindiquen la seva viabilitat i futur pel tipus de cable que elaboren, així com les comandes de feina que encara tenen. El ritme de treball la planta segueix, tot i l'anunci de tancament. Per la seva banda, l'empresa, que va adquirir la planta el 2017, al·lega motius organitzatius i estructurals.Cada treballador té una història amb l'empresa. I no només són els 334 actuals, ja que ha estat una fàbrica de referència a la capital del Ter, on han passat centenars d'osonencs, però sobretot manlleuencs.conversa amb tres testimonis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor