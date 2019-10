Arxiven la causa contra cinc membres dels CDR pel tall de l'A-2 durant la vaga del 21F

El Jutjat d'Instrucció número dos de Cervera ha arxivat la causa contra cinc de sis membres dels CDR investigats pel tall de l'A-2, a Tàrrega, amb motiu de la vaga general del 21 de febrer passat, segons han informat aquest divendres des d'Advocacia per la DemocràciaLleida. El jutjat va obrir una investigació contra aquestes persones pels delictes de coacció, desordres públics, lesions, danys i contra el dret dels treballadors, però finalment el jutge l'ha acabada arxivant després que no hagin quedat demostrats aquests delictes.Tot i això, l'altre dels CDR investigats sí haurà d'anar a judici com a presumpte autor d'un delicte de lesió a l'autoritat per haver donat, suposadament, una empenta durant la protesta a un agent dels Mossos d'Esquadra.

