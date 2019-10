Buch destaca la bona relació dels Mossos amb la resta de cossos de seguretat de l'Estat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha qualificat aquest divendres de "més que correcte" la relació que tenen els Mossos d'Esquadra amb la resta de cossos de seguretat de l'Estat. Aquestes paraules arriben la mateixa setmana de la forta polèmica pel discurs ofensiu del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido , pel qual el Govern ja ha exigit per carta a la Moncloa el seu cessament Buch, però, ha reconegut que la "relació operativa policial és una i la política una altra" i ha dit que el general de l'Institu Armat "va trepitjar un terreny que no pertocava". Ha insistit que, tot i així, l'objectiu que comparteixen "és vetllar per la seguretat" dels ciutadans.A la vegada ha volgut deixar clar que les competències de la seguretat a Catalunya són dels Mossos i de cara als futurs operatius "cada cos, en funció de les seves competències, ha de vetllar perquè es compleixi la legalitat".

