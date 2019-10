Un nou impost afectarà més de tres milions i mig de vehicles a Catalunya

El Govern treballa per ultimar el nou impost als vehicles més contaminants. El tribut gravarà directament en funció de les emissions de CO2 a l'atmosfera i convertirà Catalunya en la primera comunitat de l'Estat en aplicar un impost d'aquestes característiques. Com més nociu pel medi ambient -i també com més vell, generalment totes dues coses van lligades- sigui el vehicle, més pagarà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor