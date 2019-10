El govern espanyol exhumarà les restes de Franco abans del 25 d'octubre

El Gobierno lleva también al Tribunal Constitucional los acuerdos del Parlament de septiembre a favor del 'procés' y la autodeterminación #CMin https://t.co/RXEOcDRYCW pic.twitter.com/MYHvYJoI5y — Europa Press (@europapress) October 11, 2019

Ja hi ha data definitiva per a l'exhumació de les restes de Franco. La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat aquest divendres en la roda de premsa posterior al consell de ministres que es procedirà a retirar el cos del dictador del Valle de los Caídos abans del 25 d'octubre. Dos dies abans de fer-ho, es comunicarà a la família per tal que puguin "disposar de l'agenda" per si volen assistir al moment. Aquest dissabte es tancarà el recinte per encetar els preparatius.La proposta l'ha fet el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que l'ha comunicada durant el consell de ministres. Els termes de l'exhumació es faran "amb la màxima discreció possible", ha ressaltat Calvo. Els mitjans de comunicació no tindran accés al moment exacte de l'exhumació ni del trasllat de les restes de Franco. "Estem complint la llei", ha determinat la dirigent del PSOE, que ha comparegut en el lloc de la portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, habitual de les rodes de premsa de divendres."El dictador no pot ser on són les víctimes. Ens sentim molt honrats de poder haver estat una part substancial de l'impuls d'un gran esdeveniment que forma part de la història de la nostra democràcia", ha ressaltat Calvo, que ha recordat que el govern espanyol volia exhumar les restes el 10 de juny. La data límit del 25 d'octubre és molt propera a l'inici de la campanya electoral dels comicis del 10-N.La secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem va aixecar ahir definitivament la suspensió cautelar de l'exhumació de Franco , que encara estava pendent. La família del dictador ha recorregut posteriorment la decisió al Tribunal Constitucional (TC). A petició de l'Advocacia de l'Estat, el Suprem ha retirat aquest dijous les mesures cautelars que va determinar pels recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina El Suprem donava així via lliure a l'exhumació, que ja va autoritzar quan va desestimar per unanimitat el recurs de la família. Tanmateix, faltava que resolgués aquest últim obstacle processal perquè el govern espanyol pugui traslladar les restes del Valle de los Caídos. A banda, els magistrats van recordar que l'article 118 de la Constitució obliga "tothom" a acatar sentències fermes en una clara referència al prior del mausoleu , que ha reiterat la negativa a deixar entrar l'executiu espanyol a la basílica per l'exhumació.Poques hores després, la família del dictador va presentar un recurs d'empara al TC contra l'exhumació. És un nou intent dels néts del dictador per impedir que el govern espanyol traslladi les restes de Franco al cementiri del Pardo. Tanmateix, fonts jurídiques afirmaven ahir que això no paralitza l'exhumació, encarrilada pel Suprem.

