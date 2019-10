Una escola de Barcelona tanca el pati per possible exposició a l'amiant

L'escola 9 Graons, a l'Eixample de Barcelona, ha tancat el seu pati davant l'amenaça que la teulada d'uralita d'un pàrquing adjacent alliberi fibres d'amiant, segons ha avançat l'Ara i ha pogut confirmar. L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) ha pres la decisió després de consultar a l'higienista industrial i expert en amiant Lluís Mallart, que també s'encarrega de la inspecció d'amiant al metro de la ciutat."No volem assumir cap risc", resumeix el membre de l'AFA Cèsar Sánchez, després que Mallar constatés que els materials de la teulada estan degradats. L'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona empre han manifestat que si la uralita no es manipula no representa cap risc per a la salut, però els pares i mares han decidit curar-se en salut.Ara, el consistori s'ha compromès a encarregar anàlisis per comprovar si la teulada suposa un perill potencial i l'Ajuntament té pendent una reunió amb les famílies que se celebrarà entre aquest divendres i dilluns que ve. "Estem parlant amb ells i esperem una solució", afirma Sánchez.L'escola 9 Graons va néixer fa tres anys i des de llavors sempre ha funcionat amb mòduls prefabricats. Les famílies asseguren que en el moment d'inaugurar el centre el Consorci es va comprometre a expropiar el pàrquing. Tres anys després, però, continua en mans privades i ara les famílies el consideren una amenaça per a la salut dels seus fills i dels treballadors de l'escola.No és l'únic cas d'amenaça d'amiant en escoles de Barcelona. Les escoles Gaia i Encants, a l’entorn de les Glòries, i la Llacuna, al Poblenou, també estan ubicades al costat d'elements amb fibrociment.

