Dels ultres als antifeixistes: totes les mobilitzacions del dia de la Hispanitat

El #12OEnBCN #LosDeArtós volveremos a tener unos invitados especiales: Motxo & Chistorra 👌🏼

¡TE ESPERAMOS! pic.twitter.com/Wq2iXnjcWB — Los de Artos (@losdeartos_) October 9, 2019

La manifestació oficial comptarà amb la participació de representants polítics del PP, Ciutadans i Vox, tot i que no del PSC

Éste sábado 12 día de la #hispanidad lo vamos a celebrar yendo a Montjuïc como cada año. Compatriotas y camaradas, no podemos faltar ¡ahora más que nunca hemos de defender la española tierra de Cataluña frente a la infame rabia separatista!#12Octubre #Vuelveacreer #SomEspanya pic.twitter.com/9McojHP5Ce — La Falange Barcelona (@LaFalangeBCN) October 7, 2019

El 12 d’Octubre tornarem a omplir els carrers d’aquesta ciutat d’actitud antifeixista! Perquè no hi ha res a celebrar! #unitat #antifa #OctubreAntifa pic.twitter.com/5bBS2wCUQH — PlataformaAntifa BCN (@antifabcn) October 3, 2019

El Dia de la Hispanitat preveu fer ressonar amb força, aquest dissabte 12 d'octubre, els valors de la unitat d'Espanya pels carrers de Barcelona. A les portes de la sentència del procés -que s'espera per a principis de la setmana que ve-, l'espanyolisme es torna a mobilitzar en una data que commemora l'arribada de Cristòfor Colom a les Amèriques, així com la seva colonització.Durant els últims anys, l'independentisme no s'ha cansat de denunciar que l'arribada de la flota espanyola al continent americà el 1492 va ser l'inici del colonialisme espanyol, l'espoli econòmic, l'esclavisme i el racisme, motius pels quals s'ha popularitzat l'expressió "res a celebrar". Ja sigui per denunciar o per commemorar l'efemèride, el dia de la Hispanitat s'acompanya tradicionalment de diverses mobilitzacions al carrer.L'entitat Aixeca't-Levántate organitza a les deu del matí un esmorzar obert davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya -al carrer Mallorca, 278- per "agrair" a la Policia Nacional espanyola i a la Guàrdia Civil la seva "professionalitat i compromís amb la llei i Catalunya". Tot just quan fa pocs dies que el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, va lamentar que l'independentisme hagués triat "el camí del terror" El grupuscle d'extrema dreta de Sarrià anomenat "Los de Artós" organitza una marxa des de la plaça d'Artós d'aquest barri barceloní fins al centre de la ciutat. La concentració està prevista a les 10.30, amb inici de la marxa a les 11.00.La manifestació oficial per commemorar el dia de la Hispanitat començarà a les onze al Passeig de Gràcia, en l'encreuament amb el carrer Provença amb actuacions de grups de ball llatinoamericans. Està organitzada pel Moviment Cívic d'Espanya i Catalans, i per la federació d'entitats Catalunya Suma. La mobilització té previst avançar cap a plaça Catalunya, on es realitzaran els discursos. L'objectiu d'aquesta, segons els organitzadors, és transmetre que hi ha molts catalans que "se senten catalans i espanyols" i que aposten per "un únic poble unit".Habitualment aquesta manifestació compta amb la participació de partits polítics com el PP, Ciutadans, Vox i determinats sectors del PSC, tot i que aquest últim ja ha afirmat que no enguany no hi enviarà representants oficials. També s'hi impliquen entitats com Societat Civil Catalana -qui s'havia posat al capdavant de l'organització anys enrere- Convivència Cívica Catalana, Associació per la Tolerància, Somatemps, Fòrum Espanya, Assemblea Nacional Espanyola, Catalunya Som Tots, Impuls Ciutadà, Germandat Nacional Monàrquica d'Espanya o el sindicat policial Jusapol, entre d'altres.Els organitzadors han preparat autocars des de Tarragona, Reus, Girona, Sils, Figueres i també Madrid per facilitar el desplaçament dels manifestants.Com és habitual, la Falange centra la convocatòria de la manifestació ultra de Barcelona que començarà a les onze davant de l'Hotel Catalonia de plaça d'Espanya, en direcció a Montjuïc. "Compatriotes i camarades, no podem faltar; ara més que mai hem de defensar l'espanyola terra de Catalunya enfront de la infame ràbia separatista", apunten a través de les xarxes socials.Amb el lema "El separatisme és un crim que no es perdona", els falangistes pretenen denunciar la "complicitat" dels polítics i mitjans de comunicació amb aquells qui opten per "abandonar els catalans al separatisme". La Falange es manifestarà amb Democràcia Nacional i altres grupuscles d'extrema dreta i neofeixistes.La Plataforma Antifeixista de Barcelona convoca a les 11.30 a la plaça de Sant Jaume per clamar que no hi ha "res a celebrar". Tot seguit es farà un acte unitari al Fossar de les Moreres. Habitualment la convocatòria rep el suport de grups de l'esquerra independentista.L'any passat els Mossos d'Esquadra van haver d'evitar que la manifestació antifeixista coincidís amb la unionista , ja que les dues havien tingut el punt d'inici molt a prop.

