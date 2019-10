Arrimadas, Iceta, Albiol i Rabell no declararan finalment al judici contra la mesa del Parlament

Els magistrats de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que jutjaran exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada Mireia Boya han inadmès definitivament la declaració com a testimonis dels presidents dels grups parlamentaris de Cs, PSC, Comuns i PP el 2017, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Xavier Garcia Albiol i Lluís Rabell, respectivament. La raó és que l'única part que els havia demanat, l'acusació popular exercida per Vox, no ha facilitat una adreça de contacte amb aquests polítics, com li va demanar el tribunal.En una interlocutòria del passat 25 de setembre, els magistrats van admetre gairebé tots els testimonis sol·licitats per les parts, però va demanar a Vox que facilités els domicilis dels quatre polítics, ja que no els havia demanat ningú més. Ho havia de fer en tres dies. Com que no ho va fer, i com ja li havia advertit el tribunal, ara no s'admetran com a testimonis. La interlocutòria no es pot recórrer, i només es podrà formular protesta per un possible futur recurs de la sentència davant del Tribunal Suprem.Els que sí que declararan com a testimonis seran els altres membres de la Mesa d'aquell moment, José María Espejo Saavedra i David Pérez, així com els lletrats Antoni Bayona, Xavier Muro, Pere Sol i Mercè Arderiu. També compareixeran els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert. Així mateix, el tribunal ha acceptat que declarin com a testimonis els membres de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran i Gabriela Serra, així com Albano-Dante Fachin, Ferran Civit, Lluís Llach i Antoni Castellà.El judici estava previst inicialment del 19 al 22 de novembre, però la coincidència amb altres causes per part d'alguns advocats, el farà posposar, encara que no se sap la nova data. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya seran jutjats pel TSJC per desobediència, mentre que la causa contra Carme Forcadell per rebel·lió s'ha quedat al Tribunal Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor