Mas, sobre el pla de Comín: «No vull que el preu de la independència sigui ensorrar l'economia»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha rebutjat la proposta de desgastar l'economia espanyola que l'exconseller Toni Comín ha posat sobre la taula. En una entrevista al programa Aquí, amb Josep Cuní de SER Catalunya , Mas ha argumentat que no vol que el preu d'allò que està intentant [la independència de Catalunya]sigui "ensorrar" l'economia i ha rebutjat la idea de, si cal, perdre llocs de treball.D'altra banda, ha avisat que si hi ha accions violentes, encara que sigui minoritàries, es farà el joc a l'adversari i "als que tenen ganes de penjar l'etiqueta de violent al moviment independentista". A més, ha afegit que podria acabar amb la il·legalització dels partits independentistes.Segons Mas, en aquest procés, els sacrificis han de ser "raonables" i el balanç ha d'estar a favor dels beneficis. "Si defenso el projecte sobiranista, és perquè crec que podríem arribar a tenir un país en què l'atur i la manca de treball no sigui una preocupació diària", ha afegit.Mas ha defensat el concepte de "desobediència pacífica" i ha rebutjat la idea de "quan pitjor millor". I ha considerat que una "alteració de l'ordre públic" podria portar a conseqüències que "no serien bones". En aquest sentit, ha recordat que l'octubre del 2017, tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras van rebutjar la possibilitat de fer-se forts al carrer pel risc de "violència afegida" a la de l'1-O.

