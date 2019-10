​El primer ministre d'Etiòpia, premi Nobel de la Pau 2019

El comitè noruec ha premiat amb el Nobel de la Pau al primer ministre d'Etiòpia, Abiy Ahmed, pel seu acord de reconciliació amb Eritrea. Abiy succeeix en el palmarès al cirurgià congolès Denis Mukwege i l'activista yazidí Nadia Murad, que el van rebre ex aequo el 2018.Per a aquest any s'havien presentat un total de 301 candidatures de persones i organitzacions, encara que la llista és secreta i el comitè noruec no la fa pública fins passats 50 anys.

