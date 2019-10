Romeva demana «cap fred» i «intel·ligència col·lectiva» per respondre a la sentència

L'exconseller d'Afers Exteriors i candidat d'ERC al Senat, Raül Romeva, ha afirmat que afronta amb "certa incertesa, però amb tranquil·litat i serenor" la sentència de l'1-O emesa pel Tribunal Suprem. En una entrevista per escrit concedida a El Punt Avui des de la presó, Romeva analitza la sentència i reflexiona sobre el futur de l'independentisme.A l'espera de la publicació de la sentència, Romeva ha parlat sobre el judici, els dos anys de presó preventiva i la incertesa de quina serà la condemna final. "Portem dos anys de presó preventiva i en aquest impàs la lògica penitenciària és d'atemporalitat i d'anar sumant dies sense saber quin és l'horitzó; un cop tinguem sentència, la mirada serà cap al futur", ha remarcat l'exconseller.La condemna es preveu dura. Així ho ha advertit el dirigent d'ERC, que ha apuntat que "qualsevol sentència que no sigui l'absolució" serà "injusta", argumentant que “no hi ha hagut ni violència ni alçament tumultuari". Més enllà del "judici polític", també ha parlat de la resposta que hi haurà a la decisió del Suprem, tant des les institucions com des la societat.Romeva ha animat la ciutadania perquè "també dicti la seva sentència" davant una condemna "injusta". Plataformes com el Tsunami Democràtic o l'ANC ja han anunciat mobilitzacions tan bon punt surti el veredicte. Aquí podeu veure un recull de totes les propostes que s'han fet fins ara Pel que fa a la resposta institucional l'exconseller no vol afegir més soroll al debat i ha afirmat que està segur que les institucions estan "treballant en la resposta". Ara per ara, no hi ha una posició conjunta per respondre a la sentència i el president Quim Torra va posar el focus dimecres en la desobediència civil Sigui com sigui, l'independentisme necessita actuar "amb el cap fred". Romeva entén que la lluita per l'autodeterminació no ha d'actuar "en la lògica visceral, o d'acció-reacció". "Malgrat les emocions, el moment demana fermesa, intel·ligència col·lectiva i visió conjunta", ha destacat.El candidat d'ERC al Senat també ha demanat "no defallir mai" i ha apuntat que encara no se sap si la decisió del Suprem "afavorirà" l'independentisme o farà "replantejar el futur". Malgrat tot, Romeva ha reiterat que cal "mantenir sempre l'actitud constructiva, una fortalesa pacífica i democràtica i una mirada llarga que convidi a prendre decisions pensant en els escenaris futurs més favorables"."La qüestió, més que en les eines o la forma, es troba en l'actitud i la capacitat de trobar solucions adequades als problemes que haguem de superar en cada moment", ha afirmat Romeva, que explica que juguen sense "manuals d'instrucció, ni fórmules màgiques ni dreceres".En aquest sentit, l'exconseller ha afegit que reduir el debat a una qüestió "instrumental" no ajuda a veure "ni la globalització ni la complexitat" en aquest terreny de joc "dinàmic on juguen múltiples actors".

