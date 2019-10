ERC proposa una llei d'amnistia com a punt programàtic comú al 10-N

No hay nada que diferencie a un Mosso reventando la puerta de una familia por un desahucio a un Policía Nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna.



No hay patria que valga si trata así a su gente.



Buch debería dar explicaciones en sede parlamentaria ya. pic.twitter.com/NP4djeFTii — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 10, 2019

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, proposa que la llei d'amnistia sigui un punt programàtic comú a les eleccions espanyoles del 10-N. En una entrevista a Els Matins de TV3, ha explicat que s'està parlant amb JxCat, la CUP i els comuns. Segons Rufián, cal "netejar el panorama" perquè "no es pot parlar amb presos polítics i exiliats".D'altra banda, ha qualificat "d'enorme error" l'estratègia de defensar el "no a tot" al Congrés i ha posat com a exemple que ERC no pot votar en contra la sanitat pública. Segons Rufián, Espanya no es bloqueja així i el que s'ha de fer és "afeblir" i "condicionar" el PSOE per tal que se segui a una taula de negociació. "Si el PSOE és fort, escollirà Cs", ha advertit".Rufián també ha refermat que Miquel Buch ha de donar explicacions sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments després de les càrregues policials al carrer Sant Bartomeu i els cops de porra al carrer Lleida de Barcelona. El republicà ha considerat que hi ha un problema amb la BRIMO i ha considerat que la desproporció d'ahir va ser "absoluta". En aquest sentit, ha defensat que es pot ser fidel a un Govern i alhora demanar explicacions.Preguntat per la diputada de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, que l'ha qualificat de "miserable" per les seves crítiques als Mossos, Rufián s'ha limitat a dir que respecta l'espai postconvergent.

