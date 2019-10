Torrent insta Sánchez a fer política i a no mostrar el mateix «menyspreu» pel parlamentarisme que Rajoy

El president del Parlament, Roger Torrent, ha acusat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de demostrar "el mateix menyspreu pel parlamentarisme" que l'expresident Mariano Rajoy. En un article que publica El Periódico amb el títol La llibertat d'expressió al Parlament , Torrent garanteix que mentre sigui president de la cambra catalana defensarà el dret dels diputats i diputades a poder "parlar de tot".Així s'ha expressar després que ahir rebés la notificació del Tribunal Constitucional (TC) que l'adverteix de conseqüències penals si contravé les resolucions de l'alt tribunal. Tot plegat arran de la suspensió cautelar de resolucions del juliol sobre autodeterminació i sobre la reprovació de Felip VI.Torrent ha qualificat "d'absurd" portar resolucions polítiques als tribunals i ha avisat que la immensa majoria social a favor del referèndum i els valors republicans que existeixen a Catalunya no desapareixeran davant les "amenaces i la suspensió de resolucions".En comptes "d'instrumentalitzar" el Tribunal Constitucional "amb finalitats polítiques", Torrent ha considerat que Sánchez hauria de fer política i negociar una solució democràtica al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Si encara no ho ha fet, segons Torrent, pot ser per dos motius: "Perquè no té cap proposta per a Catalunya més enllà dels tribunals, el que seria una negligència absoluta; o bé té por de posar-la sobre la taula i sotmetre-la a votació juntament amb el que defenen dos milions de catalans, que seria totalment irresponsable", ha descrit.Per això, mentre sigui president del Parlament, Torrent s'ha compromès a defensar el dret dels diputats a poder parlar de tot "sense estridències ni gesticulacions però amb fermesa". "No ho faré perquè això sigui o deixi de ser desobediència- que és un debat que m'interessa poc- sinó perquè objectivament ens situa en una posició millor que l'alternativa. I perquè humilment considero que no ens podem permetre una cosa", ha argumentat.De totes maneres, segons el president del Parlament, en els pròxims temps s'haurà d'analitzar si els actes serveixen per avançar i per obrir escenaris millors o bé no tenen sentit pràctic i queden en el "terreny merament simbòlic o retòric".

