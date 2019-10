Calendari laboral 2020: consulta els festius del proper any a Catalunya

El calendari laboral de l'any que ve recull a Catalunya un total de 12 dies festius. El 2020 no hi haurà possibilitats de fer pont -un cap de setmana de quatre dies, ja sigui de dijous a diumenge o de divendres a dilluns-, ja que la majoria de festivitats cauen en divendres o en dilluns.



El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha recollit aquest divendres la resolució de la Direcció General del Treball (DGT), que no contempla com a festius ni el dia de Tots Sants (1 de novembre) ni el dia de la Constitució (6 de desembre) perquè cauen en diumenge. Segons això, el calendari laboral queda distribuït de la següent manera.

Dia 1 (dimecres): Any NouDia 6 (dilluns): Dia de ReisDia 10 (divendres): Divendres SantDia 13 (dilluns): Dilluns de PasquaDia 1 (divendres): Dia del TreballadorDia 24 (dimecres): Sant JoanDia 15 (dissabte): L'AssumpcióDia 11 (divendres): Diada Nacional de CatalunyaDia 12 (dilluns): Festa Nacional d'EspanyaDia 8 (dimarts): La PuríssimaDia 25 (divendres): NadalDia 26 (dissabte): Sant Esteve

