Malestar al Ministeri d'Interior pel polèmic discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya

Malestar al Ministeri d'Interior: el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya no ha agradat internament, tal com informa El Mundo . El ministeri que encapçala Fernando Grande-Marlaska -que ahir va assegurar que els Mossos són "un luxe" de cos policial- considera "poc idònies" i "inoportunes" les paraules de Pedro Garrido a pocs dies de la sentència. Fonts citades pel rotatiu espanyol lamenten que en un moment en què serà necessària la coordinació entre tots dos cossos policials, el discurs de dimecres és "una nova mostra de desconfiança".La incomoditat s'estén també a la resta del govern espanyol i se suma també al malestar per l'Operació Judes, que va comportar la detenció de nou militants independentistes i l'empresonament de set d'ells acusats de terrorisme. En el seu moment, l'operatiu ja no va agradar a l'executiu de Pedro Sánchez i, de fet, Grande-Marlaska va esbroncar els alts comandaments de la Guàrdia Civil perquè no se'ls havia informat amb antel·lació.Dimecres, amb motiu de la celebració de la celebració de la patrona del cos, Pedro Garrido va assegurar que l'operació contra els CDR demostrava que "la pretesa revolució dels somriures" s'havia convertit en "el rictus que dissimula l'odi i la mesquinesa". Va avisa que la Benemèrita combatrà "sense pena ni treva" aquells que optin "pel camí del terror" per aconseguir la independència, i es va fer seves les paraules de Jordi Cuixart per amenaçar l'independentisme: "Ho tornarem a fer".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor