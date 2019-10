VÍDEO «La força de la gent»: així sona la cançó del Tsunami Democràtic

El Tsunami Democràtic ha difós aquest divendres la seva cançó per encarar la sentència de l'1-O, que ha de sortir en els pròxims dies. Músics d'arreu del país com Pemi Fortuny, els Catarres, Gemma Humet o Cesk Freixas interpreten aquesta cançó que porta per títol La força de la gent i reivindica el paper de la ciutadania en el procés català, especialment en l'roganitzacio del referèndum de l'1-O, però també en d'altres mobilitzacions relacionades amb la lluita feminista o els refugiats.La cançó ha estat produïda per Pemi Rovirosa i Arturo Torres, i s'ha enregistrat a Sputnik Recording Studio, al Vendrell. De caràcter festiu i alegre, la cançó es va fer pública a YouTube a última hora de dijous i ja supera el centenar de visualitzacions. Defensa, valgui la redundància, la força de la gent en els moments més difícils que ha viscut l'independentisme en aquests últims anys i deixa un fet clar per quan el Suprem es pronunciï: "La resposta som nosaltres". Aquí podeu consultar totes les mobilitzacions previstes per als pròxims dies. Aquesta cançó se suma a la que va aparèixer fa pocs dies també com a resposta a la sentència. En aquest primer cas, diversos músics han unit forces per impulsar cants col·lectius que serveixin com a acció de protesta i de reflexió. Enderrock ha estrenat aquest dimarts la primera de les cançons conjuntes : Un somni immens, en la qual han participat una vintena de grups i cantants de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears, a més també de representants d'Euskal Herria.El tema Un somni immens ha estat escrit i composat pel cantautor Àlex Pérez, i en la interpretació conjunta hi participen les veus de Roba Estesa, Buhos, Els Catarres, Suu, Gemma Humet, Cesk Freixas, Brams, Bittah, Cesc Sansalvadó, Joina, Jo Jet i Maria Ribot, Pirat’s Sound Sistema, Jordi Ginesta, Pachawa Sound i Àlex Pérez des del Principat, Alidé Sans de la Vall d'Aran, Auxili provinent de l'escena valenciana i Huntza del País Basc. Un altre dels artistes destacats que hi col·laboren és el raper mallorquí Valtonyc, que s'ha sumat a la iniciativa des de l'exili a Brussel·les. A més, la peça comença amb uns versos de Federico García Lorca recitats per l'activista David Fernández.

