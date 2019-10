Accident d'una avioneta amb 2 víctimes mortals a Bonastre. L'aparell havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar al de Reus. Per causes que es desconeixen i que està investigant la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria @mossos, s'ha estavellat a prop d'un mas de Bonastre — Bombers (@bomberscat) October 10, 2019







Dos ocupants d'una avioneta han mort aquest vespre en estavellar-se amb l'aparell a Bonastre, al Baix Penedès. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'aparell havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar al de Reus.Per causes que es desconeixen i que està investigant la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra, l'avió ha caigut prop d'un mas. Com que els dos ocupants no han quedat atrapats dins de l'aparell, els Bombers s'han pogut retirar aviat.

