Una quarantena d'eurodiputats demanen protegir la immunitat de Puigdemont, Junqueras i Comín

Una quarantena d'eurodiputats han presentat al president del Parlament Europeu, David Sassoli, un recurs d'empara per reclamar que la cambra protegeixi la immunitat de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. Amb aquesta petició pretenen forçar al Comitè d'Afers Jurídics a estudiar la situació dels tres eurodiputats electes independentistes sense escó.En concret, volen que l'Eurocambra confirmi els seus "privilegis i immunitats" i exigeixi que només "mitjançant una sol·licitud de les autoritats espanyoles" es puguin suspendre. Els eurodiputats de cinc grups polítics diferents de l'Eurocambra han enviat el recurs pocs dies abans de la vista al Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat de Junqueras i que el Tribunal Suprem dicti sentència en el cas de l'1-O.Acollint-se a un mecanisme que preveu el reglament intern de l'Eurocambra sobre la imunitat (Article 9), els signants recorden en l'escrit que només el comitè d'Afers Jurídics pot decidir si la seva petició és admissible o no.Els peticionaris denuncien que si es condiciona la immunitat europarlamentària a "determinats procediments administratius" estatals, es pot generar una "distorsió injustificada" d'aquest sistema de protecció europeu."La immunitat perdria tot el seu sentit, si un estat membre pogués empresonar o negar-se a alliberar eurodiputats electes per impedir que completin els procediments per adquirir l'estatus de membres del Parlament Europeu", defensen a la sol·licitud.Entre els signants hi ha sobretot membres del grup ecologista Verds/ALE i de l'esquerra unitària GUE-NGL, però també del partit nacionalista flamenc N-VA.

