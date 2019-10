Ábalos alerta Torrent que al Parlament no es pot tractar «qualsevol tema»

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, creu que al Parlament de Catalunya no es pot parlar de tot i considera que "no és normal" que el president de la cambra catalana, Roger Torrent, digui que es pot tractar qualsevol qüestió.En un acte de precampanya dels socialistes a Lleida, Ábalos ha indicat que els debats parlamentaris han d'encaixar dins la legalitat alhora que ha recordat al republicà les "obligacions legals" en relació a acatar les decisions dels jutges. Aquestes paraules les ha fet el socialista després que Torrent hagi estat advertit pel Tribunal Constitucional aquest dijous i hagi dit que no pot convertir la Mesa en un "òrgan censor".Pel que fa les paraules de Torrent en què insta la Moncloa a "fer política" en lloc d'optar per la via judicial, Ábalos ha subratllat que d'això se'n diu "diàleg" i que "ja hi aposten".

