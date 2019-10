Rajoy aposta per un acord entre el PP i el PSOE per respondre a la crisi a Catalunya

L’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha apostat aquest dijous per un acord entre el PSOE i el PP per donar resposta a la crisi política a Catalunya. A la presentació del llibre del seu exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz -Cada día tiene su afán (Península)- Rajoy ha assegurat que “en temes d’Estat, com els estatuts d’autonomia, els models de finançament o en aplicar el 155 i tot el que té a veure amb el model territorial, convé que els dos grans partits es posin d’acord i que siguin capaços de fer-ho”.Es tracta, segons Rajoy, de “cedir quan l’interès [general] ho demana” com al seu entendre va passar durant la Transició. A la presentació del llibre hi ha estat presents algunes de les cares del seu govern com Ana Pastor i María Dolores de Cospedal, així com el secretari general del PP, Teodoro García Egea.Durant la presentació del llibre l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz ha apunta que al seu entendre la política d’atenuació respecte a l’independentisme és “un error” que l’Estat pot “pagar molt car”. “Tan de bo tinguéssim un Tarradellas, un home amb sentit d’Estat”, ha afirmat.

