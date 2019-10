VÍDEO Es fa viral l'atac de riure de la primera ministra danesa en un discurs al Parlament

L'atac de riure de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, m'ha alegrat el dia. Així explicava que el Govern danès havia rescatat quatre elefants d'un circ pic.twitter.com/UHt8RYXFXw — Nil Marbà (@NilMarba) October 10, 2019

La primera ministra de Dinamarca s'ha fet viral en les últimes hores per una hilarant intervenció en el Parlament. Mette Frederiksen ha comparegut a l'hemicicle per presentar un informe sobre l'adquisició per part govern de quatre elefants i un camell que han fet molt bones migues en un circ. Sí, heu llegit.El motiu? La primera ministra ha detallat que l'objectiu de la seva administració és acabar amb l'exhibició d'animals als circs i que amb aquesta operació es pretén oferir, almenys a aquests animals, uns últims anys de vida dignes. en parlar del camell Ali i l'elefant Ramboline, Frederiksen, però, no ha pogut evitar ser víctima d'un atac de riure que ha acabat contagiant a la resta de diputats presents en seu parlamentària.

