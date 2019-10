El dentista per a persones vulnerables a Barcelona supera el miler de pacients

El servei d'odontologia gratuït per a persones vulnerables que va posar en marxa fa un any l'Ajuntament de Barcelona ja ha superat el miler de pacients. El 78% dels 1.079 pacients que ha atès de moment aquest servei han estat derivats de serveis socials; el 20% d'altres serveis especialitzats, com de sensellarisme o d'atenció a la violència masclista, i el 2% de Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències. En total el servei ha fet prop de 6.000 visites i més de 2.700 tractaments.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha reivindicat la funció del servei, en un moment en què la creació del dentista municipal està suspesa cautelarment per un recurs judicial del Col·legi d'Odontòlegs.Per accedir al servei, els pacients han de ser derivats dels serveis socials o altres serveis d'atenció especialitzats. El 51% són homes i el 49%, dones i la mitjana d'edat se situa en els 50 anys. Pel que fa a la distribució territorial, el 20% són veïns de Ciutat Vella; el 18%, de Nou Barris; el 14%, de Sant Martí; l'11%, de Sants-Montjuïc; el 9%, de l'Eixample; el 7%, de Sant Andreu i d'Horta-Guinardó; el 6%, Sarrià-Sant Gervasi; el 6%, de Gràcia i l'1%, de Les Corts.Tarafa assenyala que el servei d'odontologia gratuït es dirigeix al 12% dels veïns de Barcelona. Aquest és el percentatge que segons l'Ajuntament no pot anar al dentista per motius econòmics. La regidora destaca que la salut bucodental és "cabdal" per evitar "problemes gàstrics, cardiovasculars i, també, mentals i d'autoestima".La regidora de Salut també ha aprofitat per llançar un missatge a la Generalitat i al govern espanyol per instar-los a incorporar l'odontologia als serveis de salut pública. Actualment, la cartera pública es limita a l'extracció de dents, de petita cirurgia bucal i a programes de prevenció en col·lectius específics.Una realitat que l'Ajuntament aspira a canviar parcialment amb la creació del dentista municipal, que de moment es troba paralitzada per un recurs judicial del Col·legi d'Odontòlegs.Tarafa, però, s'ha mostrat convençuda que el servei tirarà endavant i confia que a finals d'any s'aixequin les mesures cautelars que ha frenat la seva creació.

