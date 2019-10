La multinacional del Candy Crush inaugura una nova seu a Barcelona amb 600 treballadors

La multinacional de videojocs King ha inaugurat aquest dijous les seves oficines de 6.700 metres quadrats al districte 22@ de Barcelona. Els creadors de la franquícia Candy Crush ocupen sis plantes d'un edifici on hi treballen més de 600 persones, i que té capacitat per a acollir un augment de personal del 10%.La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha inaugurat les instal·lacions acompanyada de la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya i del president de la companyia, Human Sakhnini. L'empresa va ser una de les primeres productores internacional de videojocs que va aterrar a Barcelona, el 2012, i amb aquest moviment vol reforçar la seva presència a la ciutat, ha explicat Oriol Canudas, vicepresident i director d'estudis a King."És una clara demostració d'intencions que l'empresa es vol quedar molts anys a Barcelona", ha assegurat. L'oficina de la capital catalana és la segona més gran de la companyia després de la d'Estocolm.

