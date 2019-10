L'excés de burocràcia i el desconeixement del model frenen la implantació de l'FP Dual

El curs 2017-2018, un total de 4.018 empreses catalanes van tenir un conveni d'FP Dual amb el Departament d'Ensenyament, el 0,65% del total. Una xifra que, segons un informe elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és encara petita perquè un 37% de les 1.000 empreses consultades consideren que el procés té un excés de burocràcia i perquè el 35% desconeixen aquest model de formació.Per les que sí l'apliquen, el 75% diu creure en un model que té en la possibilitat de formar els aprenents en funció de les seves necessitats el principal avantatge. En percentatge, les mitjanes empreses, amb un 14,4% són les que més participen, i les micro i els autònoms, amb un 4,04% i un 0,12% respectivament, les que menys.L'estudi, que s'ha presentat aquest dijous al V Fòrum de l'Aliança per l'FP Dual al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat, ha estat elaborat per Anika Jansen, economista del German Economic Institut, i Pilar Pineda, directora del grup Eficàcia de la Formació (EFI) de la UAB, amb enquestes a un miler d'empreses catalanes.Segons l'informe, les empreses que ja han implantat l'FP Dual en fan una molt bona valoració perquè els permet formar els aprenents en base a les seves necessitats (42%) i perquè suposa una bona oportunitat de conèixer els seus futurs treballadors abans de contractar-los (38%). A més distància, altres factors que valoren són que mentre es formen els aprenents ja produeixen per l'empresa (18%) i les sinèrgies amb la formació continua (17%).Les autores de l'informe han destacat que el fet que les empreses no situïn la producció dels aprenents com un dels factors principals per contractar aprenents, és un bon senyal que demostra que la prioritat és la seva formació a llarg termini i no la seva rendibilitat immediata.L'estudi apunta també que les empreses mitjanes i grans que l'apliquen són les més satisfetes amb el model formatiu, en un 69% i un 78% respectivament dels casos, i que les petites (60%) i micro (55%) les que menys. De totes elles, un 80% asseguren estar contentes amb les competències adquirides pels alumnes.De les empreses consultades que no apliquen el model formatiu, un 37% asseguren que no ho fan perquè no poden acompanyar adequadament els aprenents en el seu procés formatiu. Un altre 37%, ho justifica pel fet que el procés és burocràtic en excés i en un 35% perquè no coneixen el model.Les petites empreses (4,04%) i els autònoms (0,12%) són els que menys participen en el sistema perquè són les que menys necessitats de contractació de personal tenen. Per contra, les mitjanes (14,4%) i les grans (12,73%) són les que hi veuen una bona oportunitat de formar els seus futurs treballadors amb menys risc que anant al mercat de treball.Entre els factors que facilitarien una major implantació de l'FP Dual, el 63% de les empreses enquestades agrairien incentius econòmics, un 59% una millor coordinació amb els centres formatius i un 42% canvis normatius en els contractes de formació i aprenentatge.Pel que fa al perfil dels alumnes, tenen 21 anys de mitjana i en el 66% dels casos no tenien cap experiència laboral abans de començar la seva formació. De total, un 56,4% fan Graus Superiors, principalment en grans empreses, i els 43,5% Graus Mitjos. Segons l'estudi, un cop finalitzada la seva formació, un 52% dels alumnes són contractats.Per últim, l'informe apunta que el 55% dels aprenents tenen contracte amb l'empresa i que el 40% hi estan amb beca. Pel que fa al pagament, al 87% dels aprenents paguen el mínim que marca la llei i que la resta, principalment a les grans empreses, ho fa per sobre del conveni.

