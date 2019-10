Els Mossos enxampen un membre del servei secret espanyol amb llaços i estelades al jutjat de Manresa

Els agents de Mossos destinats al jutjat de Manresa, en el marc de l'operatiu Toga de protecció d'edificis de l'administració de Justícia, van identificar un membre dels serveis secrets de l'Estat a l'entorn de la seu judicial. La sorpresa es va produir quan els agents van constatar que el funcionari del Ministeri de l'Interior duia un llaç groc i diverses estelades al cotxe mentre badava per la zona dissabte a la matinada.L'home deambulava amb un llaç groc a la solapa a tocar dels jutjats en una actitud que es va considerar sospitosa quan els agents van demanar-li que s'identifiqués. Van acompanyar-lo al seu vehicle i van veure que hi tenia diverses estelades. Quan li van preguntar per la seva identitat, l'individu es va identificar com a membre dels "serveis secrets de l'Estat". Després de diverses comprovacions, els agents de la policia catalana van confirmar que el vehicle era de la secretaria d'Estat d'Interior.Portaveus oficials dels Mossos d'Esquadra consultats perno han volgut confirmar els fets, però aquest diari ha tingut accés a l'informe policial de l'incident, redactat l'endemà a la tarda, en el qual la policia catalana explica que "els agents van identificar a un quart de dotze del matí [hores després de quan realment va passar] un home que badava a l'entorn dels jutjats portant un llaç groc i que quan el van identificar era membre dels serveis secrets de l'Estat". "També van comprovar que a l'interior del cotxe hi havia una senyera", afirmen en relació a l'estelada.Les mateixes fonts han explicat que l'incident no es va produir a un quart de dotze del matí, com assenyala l'informe, sinó de matinada, i que el que portava el membre dels serveis secrets al cotxe no era una bandera oficial sinó diverses estelades. Unes circumstàncies que atribueixen al fet de voler "suavitzar" la situació.Els portaveus dels Mossos d'Esquadra han reconegut que seria "un moment molt delicat per fer pública" aquesta incidència, amb la sentència del Tribunal Suprem pendent de fer-se pública, amb molts agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya per "reforçar la seguretat" i després de la polèmica per les paraules del cap de l'institut armat a Catalunya

