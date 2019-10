El Govern exigeix per carta la dimissió del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya

"Exigim al govern espanyol que emprengui les accions oportunes davant l'ofensa i el greuge ocasionats, així com el cessament immediat de l'actual responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya". Aquesta és la petició que fa la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una carta enviada a la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, per tal que l'executiu estatal cessi Pedro Garrido, responsable de l'institut armat a Catalunya que ahir va carregar amb duresa contra l'independentisme i el va acusar d'haver escollit "el camí del terror" per aconseguir els seus propòsits.Les manifestacions de Garrido són una "provocació", segons Budó, perquè arriben en un moment "especialment tens" en la relació entre Catalunya i Espanya i a les portes d'una sentència, la del Tribunal Suprem, que "no farà sinó incrementar el nivell de conflicte". "Actituds com la d'ahir [dimecres] ens recorden a uns temps passats que crèiem que, sortosament, en el nostre país havien desaparegut feia anys", assenyala la consellera de la Presidència en la missiva, cuinada aquest matí.La intervenció del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya ja ha rebut la censura del vicepresident Pere Aragonès en seu parlamentària. En concret, ha considerat una "vergonya" que la Junta Electoral Central (JEC) no hagi intervingut , tenint en compte que l'organisme sí que actua a l'hora de limitar les expressions en els mitjans de comunicació públics. "No correspon al màxim comandament d'un cos policial fer declaracions amb contingut polític", ressalta Budó en la carta.Segons la consellera, del màxim responsable de l'institut armat "se n'espera una professionalitat i neutralitat fora de qualsevol dubte en el marc de les seves competències". "La seva actuació d'ahir, absolutament fora de lloc, tindrà efectes a llarg termini i soscava la relació de col·laboració entre ambdós cossos policials [Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra]", destaca Budó, molesta també perquè la intervenció de Garrido va atribuir-se -segons la visió del Govern- competències que no són seves.Els representants dels Mossos van abandonar l'acte a Sant Andreu de la Barca en el qual Garrido va fer les seves consideracions, i hores més tard la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va desplaçar-se fins al complex Egara -seu central de la policia catalana- per llimar asprors . A les portes del veredicte del Suprem, s'han destinat esforços per coordinar tots els cossos de seguretat, però les paraules del cap de la Guàrdia Civil han tornat a enrarir l'ambient.

Carta de Meritxell Budó a Carmen Calvo by naciodigital on Scribd

