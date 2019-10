Una fuita en una canonada d'etilè ha obligat a tallar l'AP-7 i evacuar un polígon al Penedès

Quatre dotacions #bomberscat en la fuita d'etilè de Santa Margarida i els Monjos. Cal que el producte que encara hi ha a la canonada acabi de sortir. Tècnics de l'empresa ja han tallat les claus de pas per inhabilitar la instal·lació #PLASEQCAT @emergenciescat pic.twitter.com/af3s2GmV8Y — Bombers (@bomberscat) October 10, 2019

Alerta #PLASEQCAT l'empresa propietària de l'etilenoducte informa que ha sectoritzat la canonada i ha augmentat el consum per minimitzar la fuita. L'#etilè és un producte inflamable, no tòxic #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) October 10, 2019

L'empresa propietària de la canonada d'etilè ha "sectoritzat" el tub i ha augmentat el consum per minimitzar la fuita. En un principi s'havia anunciat que es desplaçaria una torxa de seguretat mòbil a la zona per cremar el producte restant, però finalment s'ha optat per cremar-lo des dels dos extrems del tub. Concretament des de Repsol a la Pobla de Mafumet i des de Inovyn a Martorell.

L'autopista AP-7 i la carretera N-340 s'han reobert al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) cap a un quart de vuit del vespre d'aquest dijous després d'haver estat tallades més de dues hores per una fuita en una canonada d'etilè. Ambdues vies s'han tallat a la confluència de Santa Margarida amb Castellví de la Marca i Banyeres del Penedès (tots tres a l'Alt Penedès). A banda, s'ha ordenat el desallotjament preventiu del polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida.​Protecció Civil ha activat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat). Els Bombers han establert un perímetre de seguretat de 200 metres a l'entorn de la fuita i han supervisat que no hi hagués acumulacions pernicioses de gas.

