Deu activitats gratuïtes per descobrir el patrimoni aquest cap de setmana

Com cada tardor, un any més se celebren al conjunt del continent les Jornades Europees de Patrimoni. A Catalunya, enguany s'han organitzat de l'11 al 13 d'octubre. Municipis d'arreu del territori s'afegeixen a l'esdeveniment in'ha seleccionat deu activitats gratuïtes per descobrir el patrimoni català.Entre les activitats programades hi ha visites guiades, representacions teatrals, concerts, exposicions... A banda de les deu propostes de, pots consultar totes les activitats a l' agenda en línia de les Jornades Europees de Patrimoni.

