L'advocat Xavier Melero publicarà un llibre sobre el judici de l'1-O

Juntament amb Andreu Van den Eynde, Jordi Pina o Marina Roig, Xavier Melero és probablement un dels advocats més reconeguts del judici de l'1-O. Quan falten pocs dies perquè surti la sentència del Tribunal Suprem, l'advocat ha anunciat que publicarà un llibre sobre l'experiència de defensar durant quatre mesos els exconsellers Quim Forn i Meritxell Borràs. Titulat El encargo. Un abogado en el juicio del procés (Ariel), es posarà a la venda a partir del 26 de novembre. El veterà penalista ha defensat diversos càrrecs de Convergència i és amic personal de Jordi Pujol, però el que el converteix en un rara avis és que no combrega amb les tesis independentistes. De fet, és obertament constitucionalista i va posar les bases de Ciutadans. I la pregunta és: Pot una persona que no és independentista defensar els líders independentistes acusats de rebel·lió? "Jo no represento cap col·lectiu ni cap Govern ni cap poble. Soc advocat", sentencia Melero en la promoció del seu llibre.Escrit amb un estil fluït i descriptiu, el llibre es llegeix com una novel·la judicial. L'advocat explica des de dins les estratègies i tensions de les defenses, les misèries i sorpreses d'aquells que han tocat poder i també els dubtes i temors dels acusats. Abans de començar el judici, Melero ja va deixar clar que la seva estratègia era bàsicament tècnica, i malgrat que la premissa és no fer mal a cap dels altres acusats, va assegurar que mantenia una estratègia pròpia i particular.

