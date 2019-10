Torrent avisa Sánchez que amb «censura i tribunals» no resoldrà el conflicte amb Catalunya

Roger Torrent: "Seguiré defensant la llibertat d'expressió dels diputats pensin el que pensin i opinin el que opinin"

La d'aquest dijous és ja una escena viscuda en diverses ocasions la passada legislatura, quan els tribunals van començar a marcar de ple el compàs de la política. El president del Parlament, Roger Torrent, com en el seu dia va fer la seva antecessora, Carme Forcadell, ha defensat que la mesa de la cambra catalana no es pot convertir en un "òrgan censor". Ho ha fet després de rebre la seva primera advertència del Tribunal Constitucional sota la presidència de Pedro Sánchez. El tribunal l'ha advertit de les conseqüències penals que pot tenir obviar la suspensió de les resolucions sobre l'autodeterminació i la reprovació del rei.A tres dies de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i amb els membres sobiranistes de l'anterior mesa del Parlament a l'espera de data d'un judici per desobediència, Torrent ha advertit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que amb "censura i tribunals" no resoldrà el conflicte amb Catalunya. Que per molt que s'intenti que a la cambra no es parli de la monarquia no deixaran d'haver-hi republicans i que les advertències del TC "no canviaran el fet que hi hagi dos milions de persones que volen un referèndum". Cal, ha dit, "fer política i no censurar què s'opina o no" al Parlament.El tribunal ha admès a tràmit la incidència d'execució impulsada pel govern espanyol tot considerant que les resolucions aprovades al juliol desoeixen la prohibició de la declaració de sobirania aprovada el 2015. Torrent no s'ha estat de recordar-li a Sánchez que aquesta va ser la mateixa actitud que va tenir el govern de Mariano Rajoy. "No es pot limitar la llibertat d'expressió dels diputats i dels ciutadans en funció de què li agrada o no al govern espanyol", ha argumentat el president del Parlament.De fet, ha assenyalat que l'actitud de la Moncloa no deixa ser "inquietant des del punt de vista democràtic". Ha citat un exemple: mentre que recorre que al Parlament es reprovi al rei, altres cambres arreu de l'estat estan aprovant amb el vot favorable del PSOE que a Catalunya se li apliqui un 155. "Seguiré defensant la llibertat d'expressió dels diputats pensin el que pensin i opinin el que opinin", ha insistit. I ha afegit que "obrir la porta a la censura" suposa "entrar en una dinàmica perillosa" de la que serà difícil sortir-ne.En tot cas, el TC ha demanat al Parlament que no impulsi cap acció per desenvolupar el dret a l'autodeterminació ni per a la revocació del rei. En el primer cas, no està previst cap referèndum unilateral; i en el segon cas, la cambra no té capacitat per anar més enllà del terreny declaratiu.Si bé Torrent ha rebut la notificació, el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, i el secretari primer, Eusebi Campdepadrós, han decidit no atendre ni signar la notificació. "La considerem il·legítima i sense base legal", ha argumentat Costa, que ha subratllat que no deixa de ser curiós que si aquesta resolució sigui "tan desobedient" hagin trigat més de dos mesos en recórrer-la i ho facin ara en pre-campanya electoral. Costa ha argumentat que el TC pot suspendre i anul·lar resolucions, però no pot "aplicar censura prèvia".Tant Costa com Campdepadrós han recordat que la tasca de la mesa és comprovar que les resolucions que es tramiten s'ajusten formalment al reglament però no entrar a valorar els continguts. Han criticat també Sánchez per utilitzar les "facultats excepcionals" del TC aprovades per Rajoy i que el PSOE va prometre derogar per "coaccionar i amenaçar" els membres de la mesa. "L'aplica amb el mateix entusiasme que Rajoy i Sáenz de Sanamtaría", ha etzibat el vicepresident de la mesa.Notificades, doncs, les advertències, la CUP ha reiterat el seu oferiment per entrar a la mesa del Parlament, malgrat que ni Junts per Catalunya ni ERC es plantegen canviar-ne ara la composició. La diputada Maria Sirvent va afirmat, però, que estan disposats a formar-ne part si és "per fer valer la sobirania de la cambra, i els drets civils, socials i polítics, per damunt de qualsevol altra imposició". Ha insistit, a més, que els anticapitalistes no deixaran de presentar aquelles resolucions que considerin "oportunes" i ha demanat mantenir "la mobilització sostinguda".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor